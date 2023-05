SMA Solar Aktie tiefrot. Wenn „Sehr Gut“ auf einmal nicht mehr gut genug ist.

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

SMA Solar Aktie – mehr oder weniger der letzte deutsche Solarwert. In der gefundenen Nische des Boommarktes ist kräftiges Wachstum möglich, wenn „man“ genug Chips hat. Und nachdem die ohnehin starken Zahlen für 2022 noch durch Lieferprobleme gebremst wurden, scheint das für 2023 mehr oder weniger Geschichte.

SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9) machte dieses Jahr zum zweiten Mal dem Kapitalmarkt mit einer optimistischen Prognose bzw. noch optimistischeren Prognose für 2023 Freude. Am 09.03. gab es vorläufige Zahlen für 2022 und eine unerwartet optimistische Prognose für 2023 (Umsatz in einer Bandbreite von 1.350 bis 1.500 Mio EUR und einem EBITDA von 100 bis 140 Mio EUR) – und die Aktie feierte die Meldung mit einem Schlusskurs von 79,35 EUR (Vortagsschluss noch 72,35 EUR), am nächsten Tag ging es dann sogar über 19% nach oben. Kursrallye. Im Hoch bis auf 111,40 EUR am 10. Mai. War wohl dann doch etwas zu viel des guten.

Sell on good news – Gewinnmitnahmen haben noch nie geschadet.

SMA Solar Aktie heute Minus 5,4% – nach fulminanter Rallye bestimmt kein Beinbruch. Heute nutzen die Anleger die Vorlage der endgültigen Quartalszahlen, um Kasse zu machen. Trotz unverändert hoher Wachstumsaussichten, einem riesigen Orderbacklog und Zahlen, die die Erwartungen klar übertreffen. So erzielte die SMA Gruppe im Q1/23 einen Umsatzanstieg um 66,5 % auf 367,2 Mio EUR (Q1 2022: 220,6 Mio).

Alle drei Segmente trugen zu dieser positiven Entwicklung bei. Im Segment Home Solutions konnte der Umsatz mit 163,3 Mio EUR (Q1 2022: 62,6 Mio) sogar mehr als verdoppelt werden. Das Segment Commercial & Industrial Solutions steigerte seinen Umsatz ebenfalls deutlich von 56,5 Mio EUR um 41,9 % auf 80,2 Mio EUR. Im Segment Large Scale & Project Solutions erreichte der Umsatz 123,7 Mio EUR nach 101,5 Mio EUR im Vorjahresquartal (+21,9 %). Ebenfalls haben die Bereiche Speichertechnologie, digitale Energiedienstleistungen und grüne Wasserstoffproduktion zu dieser positiven Gesamtentwicklung beigetragen.

„Das erste Quartal 2023 hat sich für SMA sehr positiv entwickelt. Wir konnten uns in allen drei Segmenten sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis deutlich steigern“

, sagt SMA Vorstandssprecher Jürgen Reinert. „Unsere Lieferfähigkeit konnten wir nochmals verbessern und sehen ein anhaltend hohes Interesse an unseren Produkten und Services. Das Segment Home Solutions hat zu dieser sehr guten Entwicklung überproportional beigetragen, aber auch die beiden anderen Segmente entwickeln sich sehr positiv. Wir werden die starke Gesamtprofitabilität des ersten Quartals allerdings für das Gesamtjahr nicht ausnahmslos linear fortschreiben können. Der Grund hierfür sind Veränderungen im Produktmix im Laufe des Geschäftsjahres, saisonale Kosten sowie planmäßige Investitionen, um die derzeitigen Wachstumschancen gezielt nutzen zu können.“

Und das EBITDA erhöhte sich ebenfalls signifikant von 14,8 Mio EUR im ersten Quartal 2022 auf 60,0 Mio EUR. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von 16,3 % (Q1 2022: 6,7 %). Gründe für die positive Entwicklung waren sowohl die anhaltend hohe Nachfrage, die verbesserte Versorgung mit elektronischen Bauteilen, einhergehend mit positiven Auslastungseffekten, als auch der aktuelle Produktmix. So konnte entsprechend das EBIT auf 50,4 Mio EUR gesteigert werden (Q1 2022: 5,5 Mio EUR). Das entspricht einer EBIT-Marge von 13,7 % (Q1 2022: 2,5 %).

Konzernergebnis: 51,7 Mio EUR (Q1 2022: 3,0 Mio EUR). Das Ergebnis je Aktie lag somit bei 1,49 EUR (Q1 2022: 0,09 EUR). Zum 31. März 2023 erreicht der Auftragsbestand von 2.468,2 Mio EUR (31. März 2022: 1.047,4 Mio EUR). Mit 2.097,2 Mio EUR entfallen dabei mehr als drei Viertel auf das Produktgeschäft (31. März 2022: 572,1 Mio EUR).

SMA Solar Aktie steht für Energiewende. Bedient nicht nur den auf Jahre zum Wachstum verurteilten Solarmarkt, sondern will auch im Wasserstoffmarkt eine wichtige Rolle spielen.

Mit der bis 2024 geplanten Kapazitätsverdopplung setzte SMA Solar bereits seit längerem ein klares Statement. Und die heutigen Zahlen bestätigen diese Strategie klar. Allein der ohnehin hohe Auftragsbestand konnte trotz rekordmässiger Auslieferungen im Q1 weiter von 2.077,4 Mio EUR zum 31. Dezember 2022 auf nunmehr 2.468,2 Mio EUR zum 31.März 2023 gesteigert werden.

SMA Solar Aktie – REPowerEU, Fitfor55, CO2-Reduktionsziele, Klimaneutralität – supra- und nationale Umsetzungen sichern dauerhaft die Nachfrage. Und die laufende Kapazitätserweiterung sollte nicht das letzte Wort sein: Denn auch die Möglichkeit der Skalierung sei eingeplant, um auf weiteres Marktwachstum vorbereitet zu sein, hiess es bereits letztes Jahr. Das Rennen ist offen und SMA Solar versucht die lukrativen Elemente für sich herauszupicken. Dazu scheint die Erweiterung auf ergänzende Angebote für die „green hydrogen“ Produktion per Elektrolyseure zukunftsträchtig. Die Wasserstoffbranche ist in Aufbruchstimmung und die „Neuaufträge“ für Elektrolyseure häufen sich in letzter Zeit. Derzeit scheint SMA Solar gute Chancen zu haben – trotz oder wegen Produktionsstandort Deutschland …