SMA Solar-Aktie schießt hoch – was jetzt noch drin ist

Die SMA Solar-Aktie (WKN: A0DJ6J) hat in den vergangenen Monaten eine starke Korrektur vollzogen und gegenüber dem Rekordhoch von Anfang Juli bei 112,70 € in der Spitze mehr als -50% eingebüßt. Am Donnerstag explodiert der MDAX-Titel aber förmlich und legt zeitweise mehr als +17% auf 65,70 € zu. Was steckt dahinter?