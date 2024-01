SMA Solar Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Stimmung unter den Anlegern von Sma Solar ist derzeit eher neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten dabei vor allem positive Themen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung führte. Allerdings zeigten sich auch 6 negative Signale, was zu einer schlechten Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Auch der Relative Strength Index (RSI) signalisiert Neutralität, sowohl auf 7- als auch auf 25-tägiger Basis, mit Werten von 56,77 bzw. 46,46. Die technische Analyse zeigt einen gleitenden Durchschnittskurs von 78,29 EUR, wobei der aktuelle Kurs der Aktie bei 57 EUR liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie, während der GD50 einen neutralen Stand mit einem Abstand von +0,42 Prozent aufweist.

Im Vergleich zur Branche der Halbleiter- und Halbleiterausrüstung verzeichnete Sma Solar in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -26,27 Prozent, während der Informationstechnologie-Sektor eine mittlere Rendite von 7,94 Prozent erzielte, wobei Sma Solar 19,32 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Somit ergibt sich sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ein schlechtes Rating.

Insgesamt wird die Aktie von Sma Solar daher aufgrund der neutralen Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Analyse als neutral eingestuft, wobei die Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich zu einer schlechten Bewertung führt.