SMA Solar Aktie heute von Minus 4 % auf Plus 11,94% gedreht. Warum? Prognose hoch. Q2 „superstark“.

SMA Solar Aktie – mehr oder weniger der letzte deutsche Solarwert. In der gefundenen Nische des Boommarktes ist kräftiges Wachstum möglich, wenn „man“ genug Chips hat. Und nachdem die ohnehin starken Zahlen für 2022 noch durch Lieferprobleme gebremst wurden, scheint das für 2023 mehr oder weniger Geschichte.

SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9) machte dieses Jahr zum zweiten Mal dem Kapitalmarkt mit einer optimistischen Prognose bzw. noch optimistischeren Prognose für 2023 Freude. Am 09.03. gab es vorläufige Zahlen für 2022 und eine unerwartet optimistische Prognose für 2023 (Umsatz in einer Bandbreite von 1.350 bis 1.500 Mio EUR und einem EBITDA von 100 bis 140 Mio EUR) – und die Aktie feierte die Meldung mit einem Schlusskurs von 79,35 EUR (Vortagsschluss noch 72,35 EUR), am nächsten Tag ging es dann sogar über 19% nach oben. Kursrallye. Im Hoch bis auf 111,40 EUR am 10. Mai. War wohl dann doch etwas zu viel des guten.

Gewinnmitnahmen haben seitdem die Aktie wieder „auf den Boden gebracht“ – bis 16:46 Uhr.

Aber heute, um 16:46 Uhr als eine ad-hoc Meldung eine Erhöhung der Prognose verkündet und auf ein sehr starkes zweites Quartal verweisen kann, springt die SMA Solar Aktie an. Nachdem sie kurz zuvor mit einem Minus von über 4,0% gehandelt worden ist, lieferte sie einen Freudensprung auf aktuell 98,00 EUR – Plus 11,94% (16:54 Uhr). Weg auf das im Mai erreichte Allzeithoch scheint wieder offen. Die psychologisch wichtige 100,00 EUR Marke könnte vielleicht noch wackeln.

Grund der Börsenfeier bei SMA Solar – überzeugend.

Der Vorstand der SMA Solar Technology AG teilt heute mit, dass er für das erste Halbjahr 2023 einen Umsatz von 770 bis 780 Mio EUR (H1 2022: 472 Mio) und ein EBITDA von 120 bis 130 Mio EUR (H1 2022: 16 Mio). Grund dafür sei nach dem bereits positiven ersten Quartal ein über den Planungen liegendes starkes zweites Quartal mit einem Umsatz von voraussichtlich 400 bis 410 Mio EUR (Q2 2022: 251 Mio) und einem EBITDA von voraussichtlich 60 bis 70 Mio EUR(Q2 2022: 1 Mio).

Der Vorstand passt auf dieser Grundlage die Prognose für 2023 an und erwartet nun einen Jahresumsatz von 1,7 bis 1,85 Mrd. EUR (vormals: 1,45 bis 1,6 Mrd) und ein EBITDA von 230 bis 270 Mio EUR (vormals: 135 bis 175 Mio). Grund für die über Plan liegende Entwicklung und den positiveren Ausblick sei eine deutlich gestiegene Lieferfähigkeit aufgrund der schnelleren Verbesserung der Materialversorgung auf Zuliefererseite, sowie ein verbesserter Ergebnisbeitrag aller Segmente.

SMA Solar Aktie steht für Energiewende. Bedient nicht nur den auf Jahre zum Wachstum verurteilten Solarmarkt, sondern will auch im Wasserstoffmarkt eine wichtige Rolle spielen.

Mit der bis 2024 geplanten Kapazitätsverdopplung setzte SMA Solar bereits seit längerem ein klares Statement. Und die heutigen Zahlen bestätigen diese Strategie klar. Allein der ohnehin hohe Auftragsbestand konnte trotz rekordmässiger Auslieferungen im Q1 weiter von 2.077,4 Mio EUR zum 31. Dezember 2022 auf nunmehr 2.468,2 Mio EUR zum 31.März 2023 gesteigert werden: Angaben für den 30.06.2023 sollten am 10. August zusammen mit den vollständigen Quartalsergebnissen veröffentlicht werden.

SMA Solar Aktie – REPowerEU, Fitfor55, CO2-Reduktionsziele, Klimaneutralität – supra- und nationale Umsetzungen sichern dauerhaft die Nachfrage. Und die laufende Kapazitätserweiterung sollte nicht das letzte Wort sein: Denn auch die Möglichkeit der Skalierung sei eingeplant, um auf weiteres Marktwachstum vorbereitet zu sein, hiess es bereits letztes Jahr. Das Rennen ist offen und SMA Solar versucht die lukrativen Elemente für sich herauszupicken. Dazu scheint die Erweiterung auf ergänzende Angebote für die „green hydrogen“ Produktion per Elektrolyseure zukunftsträchtig. Die Wasserstoffbranche ist in Aufbruchstimmung und die „Neuaufträge“ für Elektrolyseure häufen sich in letzter Zeit. Derzeit scheint SMA Solar gute Chancen zu haben – trotz oder wegen Produktionsstandort Deutschland …