SMA Solar Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der Sma Solar-Aktie betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf. Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt aktuell 18,44, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Gut". Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer positiven Bewertung des RSI führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Sma Solar-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 1,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie erfolgt neben den harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Soziale Plattformen zeigen, dass die Stimmung neutral ist, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von neun konkret berechneten Signalen. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sma Solar-Aktie bei 72,54 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 52,65 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 53,82 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.