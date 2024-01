SMA Solar Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Der Aktienkurs von Sma Solar verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,08 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 12,78 Prozent, was zu einer Unterperformance von -43,86 Prozent für Sma Solar führte. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 10,42 Prozent, was bedeutet, dass Sma Solar 41,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten hat Sma Solar derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt bei 50. Somit ist Sma Solar fundamental unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. In diesem Zusammenhang zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen über Sma Solar, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Sma Solar liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 63, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und daher zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine eher negative Bewertung für Sma Solar in Bezug auf verschiedene Kategorien.