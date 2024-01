SMA Solar Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Sma Solar beträgt das aktuelle KGV 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von durchschnittlich 50 als unterbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sma Solar-Aktie weist auf eine Überbewertung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Sma Solar.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Sma Solar-Aktie ein Durchschnitt von 76,57 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 47,88 EUR, was einen Unterschied von -37,47 Prozent darstellt und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 55,94 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sma Solar daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.