SMA Solar Aktie. Was tun? Platow mit überraschender Einschätzung.

SMA Solar Aktie – in den letzten Quartalen konnte man regelmässig neue Umsatz- und Gewinnrekorde melden. Und trotzdem sieht der Kursverlauf der Aktie wenig einladend aus. Viele sehen pessimistisch in die Zukunft für die Solarbranche und rechnen so auch für SMA Solar mit einer Abkühlung. Dazu kommt der forcierte Kapazitätsausbau, der natürlich in einem solchen Falle kontraproduktiv wäre. Das alles weiss auch der Platow Brief, aber er kommt aufgrund der aktuellen Q3-Zahlen zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, findet man bei Platow eine klare Handlungsempfehlung: KAUFEN. Warum Platow zu dieser Empfehlung kommt? Lesen:



SMA Solar zerstreut die Sorgen Die am Donnerstag (9.11.) präsentierten Q3-Ergebnisse von SMA Solar entsprachen den Vorab-Zahlen, die jüngst erhöhte Prognose (vgl. PB v. 6.10.) wurde bestätigt.

Sorgen bereitete zunächst aber der durch hohe Lagerbestände der Händler um fast 18% geschmolzene Auftragsbestand. Die konnte CFO Barbara Gregor beim Earnings-Call aber zerstreuen, wodurch die MDAX-Aktie (53,30 Euro; DE000A0DJ6J9) von -7% im Tief auf +3% hochschoss. Die Finanzchefin sieht hier nur einen vorübergehenden Rückgang und rechnet spätestens im 2. Quartal 2024 mit wieder steigenden Auftragseingängen.