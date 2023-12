SMA Solar Aktie: Was könnte passieren?

Der Aktienkurs von Sma Solar hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,38 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent unter dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Im Vergleich dazu hat die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine mittlere Rendite von 7,32 Prozent erzielt, was bedeutet, dass Sma Solar mit 18,7 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sma Solar liegt bei 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche (KGV von 49,56) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Sma Solar daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Sma Solar derzeit eine Rendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,05 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Sma Solar-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7-Wert liegt bei 67,12 und der RSI25-Wert bei 48,63, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.