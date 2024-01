SMA Solar Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sma Solar-Aktie liegt bei 57,1, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "neutral" bewertet wird. Eine ähnliche Einschätzung ergibt sich aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und für die Sma Solar einen Wert von 60 zeigt, was ebenfalls als "neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 75,3 EUR für die Sma Solar-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 47,76 EUR, was einem Unterschied von -36,57 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "schlecht" bewertet wird. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 55,44 EUR zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-13,85 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, die ebenfalls zu einer "schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Sma Solar-Aktie daher eine "schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite der Sma Solar-Aktie mit -31,08 Prozent um mehr als 38 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 11,09 Prozent verzeichnet, liegt die Sma Solar-Aktie mit 42,17 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer weiteren "schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung unter den Anlegern basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt sich ebenfalls negativ. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion überwiegend von negativen Themen geprägt, und auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen. Automatische Analysen bestätigen, dass in letzter Zeit vor allem "schlecht"-Signale im Vordergrund standen, weshalb die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "schlecht"-Bewertung erhält.