SMA Solar Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Aktienkurs von Sma Solar hat im letzten Jahr eine Rendite von -17,72 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor der Informationstechnologie 28,01 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 14,87 Prozent, und Sma Solar liegt aktuell 32,59 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sma Solar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 66,96 EUR liegt, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 59,1 EUR liegt. Dies entspricht einer Differenz von -11,74 Prozent und führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+13,89 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sma Solar-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien tendiert vermehrt in eine negative Richtung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Sma Solar daher für dieses Kriterium ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Sma Solar bei 0 Prozent, was 1,84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser unrentablen Rendite erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Gesamtbewertung für die Sma Solar-Aktie aufgrund ihrer Performance, technischen Analyse, Stimmung und Dividende.