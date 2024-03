SMA Solar Aktie: Wann tut sich was?

Die technische Analyse der Sma Solar-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 67,17 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 57,9 EUR weicht somit um -13,8 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (51,89 EUR), liegt der letzte Schlusskurs um +11,58 Prozent über diesem Wert. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält die Sma Solar-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Sma Solar festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Demzufolge wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. Die Diskussionsstärke hingegen war höher, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Sma Solar für dieses Kriterium daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Sma Solar 9,05 Euro zahlt, was 84 Prozent weniger ist als der branchenübliche Wert von 55. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sma Solar-Aktie liegt bei 36,36, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 37,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die verschiedenen Analysen führen somit zu unterschiedlichen Bewertungen der Sma Solar-Aktie. Während die technische Analyse ein "Neutral"-Rating ergibt, zeigt die fundamentale Analyse ein "Gut"-Rating. Insgesamt bleibt die Aktie jedoch aufgrund des negativen Sentiments und des neutralen RSI auf "Neutral" eingestuft.