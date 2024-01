SMA Solar Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Analyse der Aktie von Sma Solar zeigt, dass sie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Mit einem KGV von 8,33 liegt sie insgesamt 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung", der bei 51,35 liegt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Sma Solar eine Rendite von -31,08 Prozent auf, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 12,48 Prozent aufweist, liegt Sma Solar mit 43,56 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sma Solar-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 76,31 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 46,8 EUR weicht somit um -38,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (55,84 EUR) liegt der letzte Schlusskurs um -16,19 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger zeigt sich ebenfalls negativ, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den aufgegriffenen Themen der letzten zwei Tage. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt eine überwiegend negative Einschätzung, wodurch die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.