SMA Solar-Aktie: Überraschende Entwicklung!

Die Aktie des Solartechnikunternehmens SMA Solar musste heute einen starken Kursrückgang von über sieben Prozent hinnehmen. Doch was steckt dahinter? Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass das erste Quartal außerordentlich gut verlief: Der Umsatz stieg um rund 67% auf etwa 367 Millionen Euro und das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen kletterte von ca. 15 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum auf 60 Millionen Euro. Auch der Auftragsbestand per Ende März lag mit etwa 2,5 Milliarden Euro mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. Dennoch erwartet das Management eine Abkühlung des Geschäfts in den kommenden Quartalen durch saisonale Kosten, Zusammensetzung der Produktpalette und geplanten Investitionen.

Trotz dieser Prognose bestätigte das Unternehmen seine bereits nach oben angepasste Jahresprognose: Der...