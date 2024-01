SMA Solar Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

SMA Solar hat in Bezug auf die Dividende eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,96 %. Diese Differenz von 1,96 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 81, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 63,22 neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für SMA Solar. Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie wurde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet, obwohl in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Handelssignale ergeben ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. In den letzten 12 Monaten verzeichnete SMA Solar eine Performance von -31,08 %, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 12,52 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -43,61 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von SMA Solar um 40,75 % unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.