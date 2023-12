SMA Solar Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Der Aktienkurs von Sma Solar hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,48 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite mit 9,99 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Sma Solar derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche. Die Differenz beträgt 2,08 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,08 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Sma Solar war in den letzten Wochen positiv in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt auch eine positive Tendenz, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sma Solar mit einem Wert von 9,23 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche, was zu einer Unterbewertung führt. Das Branchen-KGV liegt bei 50,77, was einen Abstand von 82 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.