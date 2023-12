SMA Solar Aktie – Platow Brief lässt sich nicht ins Bockshorn jagen. Klare Meinung, trotz Etatplänen.

,

SMA Solar Aktie – in den letzten Quartalen konnte man regelmässig neue Umsatz- und Gewinnrekorde melden. Und trotzdem sieht der Kursverlauf der Aktie wenig einladend aus. Viele sehen pessimistisch in die Zukunft für die Solarbranche und rechnen so auch für SMA Solar mit einer Abkühlung. Und die von der Bundesregierung angekündigten Einsparungen bei den Solarförderprogrammen führten zu einem Minus10% Kursschock, der am nächsten Tag wieder aufgeholt werden konnte. Kritisch beäugt der forcierte Kapazitätsausbau, der natürlich in einem solchen Falle kontraproduktiv wäre.

Positiv die Entscheidung, die Förderungen in den USA zu nutzen und vor Ort eine Produktion hochzuziehen. Denn nur Made in USA bringt die vollen Fördermittel. Das alles weiss auch der Platow Brief, aber er kommt aufgrund der aktuellen Zahlen, Auftragsbestände und Aktienkennziffern zu einer ganz anderen Schlussfolgerung. Mit Argumenten, die nicht von der Hand zu weisen sind, findet man bei Platow eine klare Handlungsempfehlung: KAUFEN. Warum Platow zu dieser Empfehlung kommt? Lesen:



SMA Solar – Zu viel Skepsis im Markt

Photovoltaikanlage © cc0 Auch wenn noch nicht alle Details zur vorläufigen Einigung der Ampel beim Bundeshaushalt 2024 bekannt sind, kam es an den Börsen bereits zu heftigen Reaktionen.

Besonders hart getroffen wurden dabei die Aktien aus der Solarbranche, für die ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck „schmerzhafte Einschnitte“ ankündigte. Die Aktie von SMA Solar verlor am Mittwoch (13.12.) fast 10% an Wert und war damit im Branchenvergleich noch gut bedient. Tags darauf folgte dann die Gegenbewegung, bei der die Verluste komplett aufgeholt wurden. Alles also halb so wild?



Gefallen Ihnen die klaren Aussagen unseres Gastbeitrags aus der aktuellen PLATOW Börse? Wir präsentieren Ihnen regelmäßig eine Leseprobe aus dem Aktien-Briefing für Deutschland.