SMA Solar Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Sma Solar befindet sich derzeit in einer neutralen Position, basierend auf einer technischen Analyse. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 78,29 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 57 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -27,19 Prozent, was als "schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 56,76 EUR, was einen Abstand von +0,42 Prozent zur Aktie darstellt und daher als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Sma Solar liegt bei 56,77 und wird daher ebenfalls als "neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist einen Wert von 46,46 auf und bestätigt somit die "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "neutral".

Im Branchenvergleich erzielte die Sma Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,38 Prozent, was zu einer Underperformance von -26,27 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance mit 19,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem Rating von "schlecht" in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet hat die Sma Solar ein relativ niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,87, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert liegt aktuell 82 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 50. Auf Grund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie daher als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "gut".