SMA Solar-Aktie: Nachhaltiger Ausbruch?

Die Bullen der SMA Solar-Aktie haben es zuletzt geschafft, neue mehrjährige Höchststände zu erklimmen. So hoch wie der Kurs aktuell steht, stand er zuletzt vor mehr als 10 Jahren. Doch etwas Vorsicht muss geboten sein. Denn blickt man in den Januar 2021 und in den Mai 2018, dann sieht man, die Bullen haben schon mehrfach versucht, den Preisbereich von etwa 60 bis 70 Euro zu durchbrechen. Schon mehrfach kam es zum Scheitern und zu einem starken Abrutschen.

Dieses Ziel ist im Visier!

Vorausgesetzt, die Entwicklung zeigt sich weiter positiv, dann steht das Kurshoch aus dem Jahr 2010 sehr stark im Fokus. Dort wurde ein Preis von rund 107 Euro angelaufen. Alte Hochpunkte ziehen die Kurse gerne an, sorgen jedoch auch für entsprechenden Widerstand. Mit derzeit 77,70 Euro befindet sich der Titel auf besten Wege, dieses alte Hoch zu erreichen. Auf der Unterseite ist es inzwischen kurzfristig wichtig, die Zone von 70,00 Euro überboten zu halten. Falls es zu einem Unterschreiten kommt, dann muss zunächst von weiterer Schwäche ausgegangen werden.

SMA Solar-Aktie – Die Trends sehen hervorragend aus!



Der Fokus wird in diesem Abschnitt auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse gelegt. Von 30 gemessenen Parameter sind 30 als bullisch anzusehen. Das sind ganze 100.00 %. Der Status ist hier auf „Sehr Bullisch“ zu setzen. Aus dieser Sicht heraus ist es angebracht, einen Einstieg in die SMA Solar-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

