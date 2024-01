SMA Solar Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sma Solar derzeit bei 77,87 EUR liegt, während der Aktienkurs selbst bei 54,05 EUR liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -30,59 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 56,57 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -4,45 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Sma Solar bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0,41 Prozent) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sma Solar eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussionen über Sma Solar in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel hin. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu einer Einstufung des Unternehmens als "Gut". Darüber hinaus wurden in diesem Zeitraum auch acht Handelssignale ermittelt, von denen 8 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt letztendlich zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht". Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Sma Solar bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Sma Solar gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.