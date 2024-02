SMA Solar Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Der 7-Tage-RSI für Sma Solar beträgt derzeit 19,04 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 56,65, was bedeutet, dass Sma Solar hier weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" betrachtet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Sma Solar mit einer Rendite von -31,08 Prozent mehr als 34 Prozent darunter. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Sma Solar mit 38,53 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung ist Sma Solar im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,33 gehandelt, was einem Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,35 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse ist die Sma Solar derzeit mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 72,31 EUR als "Schlecht" eingestuft. Der Kurs der Aktie (52,75 EUR) verläuft um -27,05 Prozent über diesem Trendsignal. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 53,8 EUR, was einer Abweichung von -1,95 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.