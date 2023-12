SMA Solar Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Sma Solar war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Sma Solar daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in Richtung "Schlecht" zeigte. Aufgrund der Häufung der Verkaufssignale wird auch für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird Sma Solar von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Sma Solar liegt bei 27,76, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,72, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8,87, was darauf hinweist, dass die Börse 8,87 Euro für jeden Euro Gewinn von Sma Solar zahlt. Dies ist 82 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 50. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Sma Solar beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0,41 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Sma Solar eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.