SMA Solar Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Anhand dieses sogenannten RSI hat die Sma Solar aktuell einen Wert von 36,79, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dieses Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 45, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Sma Solar im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,38 Prozent erzielt, was 18,56 Prozent unter dem Durchschnitt (7,17 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 12,56 Prozent, und die Sma Solar liegt aktuell 23,94 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Sma Solar 2,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der Sma Solar konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird durch eine positive Auffälligkeit in den sozialen Medien belegt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten jedoch keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, daher erhält die Sma Solar in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst bekommt die Sma Solar für diese Stufe daher ein "Gut".