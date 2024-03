SMA Solar Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

SMA Solar erzielte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,83 Prozent, was im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg von 9,84 Prozent in der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine Underperformance von -44,67 Prozent bedeutet. Der Informationstechnologiesektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 2,55 Prozent, wobei SMA Solar um 37,38 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie von SMA Solar daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen über SMA Solar in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Bewertung als "Gut" Aktie, basierend auf vier Handelssignalen, von denen 3 als Gut und 1 als Schlecht eingestuft werden. Insgesamt ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von SMA Solar bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Was die Dividende betrifft, schüttet SMA Solar im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,95 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 1,95 %. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von SMA Solar als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für SMA Solar beträgt 69,75, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 47,72 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.