SMA Solar Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er ist damit ein guter Anhaltspunkt für überkaufte oder unterkaufte Titel. Aktuell weist der RSI der Sma Solar-Aktie einen Wert von 81 für die letzten 7 Tage auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 63,22, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Rating für Sma Solar auf Basis des RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sma Solar-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 76,57 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 47,88 EUR liegt 37,47 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (55,94 EUR) zeigt mit einem letzten Schlusskurs von -14,41 Prozent eine negative Entwicklung und führt daher ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating. Somit erhält die Sma Solar-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung gemäß der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wert für Sma Solar.

Abschließend betrachtet liegt die Dividende von Sma Solar bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,96 % für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung niedriger ist. Aufgrund dieser Differenz von 1,96 Prozentpunkten erhält die Aktie eine Einstufung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.