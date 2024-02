SMA Solar Aktie: Füße still halten!

Sma Solar hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Underperformance von -44,67 Prozent darstellt. Im Gegensatz dazu stieg der Durchschnittswert dieser Branche um 9,84 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 2,55 Prozent verzeichnete, liegt Sma Solar mit einer Unterperformance von 37,38 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sma Solar bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 50,12 als unterbewertet einzustufen ist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Sma Solar im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,95 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,95 %. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie der Sma Solar als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Sma Solar-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 69,75, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 47,72, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.