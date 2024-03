SMA Solar Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sma Solar einen Wert von 9 auf. Das bedeutet, dass die Börse 9,05 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterschätzung von 84 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich bei Sma Solar in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung feststellen lassen. Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich negativ verändert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in diesem Kriterium führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer Bewertung als "Gut" honoriert wird. Insgesamt erhält Sma Solar in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Sma Solar liegt bei 36,36, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Darüber hinaus beläuft sich der RSI25 auf 37,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating als "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Sma Solar in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,72 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 13,2 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -30,92 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,93 Prozent erzielte, lag Sma Solar 27,64 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.