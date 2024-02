SMA Solar Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die Aktie von Sma Solar wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 8,33 liegt es insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 50,69. Aus fundamental-analytischer Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sma Solar bei 72,54 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 52,65 EUR gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -27,42 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 liegt hingegen bei 53,82 EUR, was einem Abstand von -2,17 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Sma Solar aktuell mit einem Wert von 18,44 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Schlechte" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass die Sma Solar hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.