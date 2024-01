SMA Solar Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Sma Solar hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -11,38 Prozent erzielt, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt des IT-Sektors liegt. Auch im Vergleich zur Halbleiter- und Halbleiterausrüstungsbranche liegt die Rendite mit 26,6 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Sma Solar-Aktie liegt bei 57, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 46,14 keine Anzeichen von Über- oder Unterbewertung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sma Solar-Aktie mit -27,54 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 liegt hingegen bei 56,71 EUR, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammen ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für den Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Sma Solar in den letzten Wochen kaum verändert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.