SMA Solar-Aktie: Droht nun auch hier das Licht auszugehen?

Die Aktie von SMA Solar erleidet am Donnerstag einen starken Kursverlust. Mit fast 7 Prozent Verlust findet sich der Solartitel ganz unten im MDAX wieder. Dies ist auf die Zahlen des zweiten Geschäftsquartals zurückzuführen, welche die bereits angespannte Stimmung im Solarsektor weiter verschlimmern.

Es ist jedoch nicht sofort klar, warum das Wertpapier so hart bestraft wird. Wie das in Niestetal bei Kassel ansässige Unternehmen bekannt gab, sind die Einnahmen in den ersten sechs Monaten um etwa 65 Prozent auf beachtliche 778,9 Millionen Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 15,9 auf beeindruckende 125,3 Millionen Euro.

Jahresziele bestätigt

Zudem wurden die im Juni erhöhten Jahresziele erneut bekräftigt. Diese prognostizieren einen Umsatzanstieg auf zwischen 1,7 und 1,85...