SMA Solar Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

In der Internet-Kommunikation lassen sich starke positive oder negative Ausschläge mithilfe einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Sma Solar hat sich in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, was dazu führt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sma Solar bei 57,05 EUR liegt und damit -15,61 Prozent vom GD200 (67,6 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 51,98 EUR, was einen Abstand von +9,75 Prozent bedeutet und somit ein "Gut"-Signal ist. Insgesamt wird der Kurs der Sma Solar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Sma Solar-Aktie eine Rendite von -17,72 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,16 Prozent, wobei Sma Solar mit 29,88 Prozent deutlich darunter liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Sma Solar derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Halbleiter- und Halbleiterausrüstung. Dieser Unterschied von 1,92 Prozentpunkten (0 % gegenüber 1,92 %) führt zur Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".