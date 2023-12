SMA Solar Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Die deutsche Firma Sma Solar hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik derzeit eine negative Bewertung erhalten. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,08 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Sma Solar-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,48 Prozent erzielt, was 6,77 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 5,03 Prozent, und Sma Solar liegt aktuell 10,51 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sma Solar 79,42 EUR beträgt, während die Aktie selbst einen Kurs von 56,6 EUR erreicht hat. Dies bedeutet, dass die Aktie -28,73 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 58,2 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,75 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich Sma Solar nur schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher für Sma Solar in diesem Punkt die Gesamtbewertung "Schlecht".