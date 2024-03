SMA Solar-Aktie: Bereit für die Trendwende?

Wie fast alle Solar-Aktien hat sich auch die SMA Solar-Aktie (WKN: A0DJ6J) in den letzten zwölf Monaten sehr schwach entwickelt. Doch am Mittwochmorgen legt das Papier des Wechselrichterherstellers zeitweise um über +5% zu und gehört damit zu den Spitzenreitern im MDAX. Was steckt hinter dem Kurssprung? Und kann die Solar-Aktie nun endlich ihren Abwärtstrend brechen?