SMA Solar-Aktie: Beginnt eine neue Rally?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Finanztrends Video zu Tesla



mehr >

Der rasante Kursanstieg konnte in den Folgewochen auch gleich wieder veräußert werden. Im Anschluss kam es zu einer brisanten Stabilitätsphase in Form einer umgedrehten SKS-Formation, die dazugehörige Umkehrlinie verläuft bei 49,20 Euro. Schließlich wurde dieses Konstrukt Ende Juli regelfest aufgelöst und dadurch ein Kaufsignal erzeugt. Der Rücklauf der SMA Solar-Aktie in den vergangenen Tage ist als ordentlicher Rücksetzer auf das… Hier weiterlesen