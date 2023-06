- SMA Solar-Aktie: Aufschwung bei den Bullen!

In den vergangenen Tagen hat die SMA Solar-Aktie erhebliche Verluste verzeichnet. Am vergangenen Freitag fiel der Kurs um mehr als 6% und rutschte dabei sowohl unter die Marke von 100,00 Euro als auch unter die Unterstützung bei 96,10 Euro. Infolgedessen wurden Verkaufssignale generiert, welche in dieser Woche weitere Abgaben nach sich zogen.

Von Montag bis Mittwoch verbuchte der MDAX-Titel sogar zweistellige Verluste von über 12%. Am Donnerstag erreichte die Aktie ein Zweimonatstief bei 82 Euro, stößt jedoch auf diesem Niveau wieder auf steigendes Kaufinteresse. Zum Handelsende konnte ein Plus von über 2% verzeichnet werden. Auch am Freitag setzte sich diese Aufwärtsbewegung fort und der Kurs legte um mehr als 2% zu.

RSI-Kaufsignal – Aktie gewinnt an Fahrt

Nach einer signifikanten Korrektur und einem Rücklauf zu den...