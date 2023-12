SMA Solar Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für den Zeitraum von 7 Tagen beträgt der RSI von Sma Solar 27,76, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 46,72 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 8,87 Euro. Dies ist 82 Prozent weniger als der durchschnittliche Wert in der Branche, der bei 50 liegt. Daher wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 78,79 EUR liegt, während die Aktie selbst bei 58,15 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage ergibt einen Abstand von +1,38 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität für Sma Solar gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.