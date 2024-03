SMA Solar Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die deutsche Firma Sma Solar hat in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Halbleiter- und Halbleiterausrüstung eine niedrigere Ausschüttung von 0 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche als unterbewertet gilt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergeben sich gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 65,64 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 55 EUR lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt, und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" ergibt sich eine Underperformance von -17,72 Prozent in den letzten 12 Monaten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite 29,04 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie führt.