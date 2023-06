SMARTFOX: Der Spezialist für erneuerbare Energien und Energiemanagement

Eben im Pongau, Salzburg, Österreich (ots) -Als innovatives Unternehmen mit Weitblick haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Energieverbrauch nachhaltig zu verbessern. Unser SMARTFOX Pro Energiemanagementsystem, mit dem wir uns erfolgreich am Markt positioniert haben, insbesondere in der DACH-Region, holt das Beste aus den Photovoltaikanlagen heraus. Dieses steuert smarte Verbraucher (z.B. Elektroheizstäbe, Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge) per überschüssiger Energie an und maximiert somit den Eigenverbrauch auf bis zu 98%. In diesem Bereich sind wir Marktführer in Österreich und streben stets nach innovativer Weiterentwicklung. Denn: Wir sind fest davon überzeugt, dass Sonnenenergie der Schlüssel zu niedrigeren Betriebskosten und einer sauberen Umwelt ist.Unser herausragendes Produkt, der SMARTFOX Energiemanager, verkörpert unseren Pioniergeist. Mit seiner intelligenten Technologie und seinem ganzheitlichen Ansatz revolutioniert er die Art und Weise, wie Photovoltaik-Energie genutzt wird. Der Energiemanager ermöglicht Haushalten, Unternehmen und Landwirtschaftsbetrieben, ihre Energieeffizienz zu optimieren und ihre Abhängigkeit von herkömmlichen Energiequellen zu reduzieren.Unsere Lösung ist äußerst vielseitig und anpassungsfähig. Sie kann sowohl in Privathaushalten als auch in Gewerbegebäuden und landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt werden.Neben dem SMARTFOX Pro Energiemanager bieten wir ebenso außergewöhnliche Produkte im Bereich Power to Heat und E-Mobility an. Die SMARTFOX-Kund:innen profitieren darüber hinaus von unserem umfassenden Technischen Support (via Telefon, E-Mail, etc.) und regelmäßigen Software-Updates, wodurch sichergestellt wird, dass das volle Potenzial der Photovoltaikanlagen ausgeschöpft werden kann.EM-Power Europe 2023: Wir sind dabei! Auch dieses Jahr sind wir wieder Teil der EM-Power Europe in München (Halle B5, Stand 111). Die führende Fachmesse bietet uns eine erstklassige Plattform, um unsere neuesten Produkte und Technologien einem internationalen Fachpublikum vorzustellen. Unsere Expert:innen stehen allen Besuchern vor Ort zur Verfügung und beantworten gerne jegliche Fragen zu den neuesten SMARTFOX Produktinnovationen sowie rund um das Thema Energiemanagement.Pressekontakt:DAfi GmbH / SMARTFOXTel.: +43 6458 20 160E-Mail: marketing@smartfox.atOriginal-Content von: DAfi GmbH, übermittelt durch news aktuell