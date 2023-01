SMAROCK BRINGT ZWEI MILBENSAUGER MIT DOPPELFILTERKAMMER AUF DEN MARKT - S10 UND S10 PRO

Berlin, Deutschland (ots/PRNewswire) -Smarock, Hersteller und Innovator von Haushaltsreinigungsgeräten, stellt am 5. Januar zwei Milben-Handstaubsauger mit Doppelfilterkammer vor – S10 und S10 Pro (https://www.geekbuying.com/item/Smarock-S10-Pro-Double-Barrel-Smart-Mite-Cleaner-EU-Plug-518341.html?utm_source=bic&utm_medium=smarock).Herkömmliche Allergiker-Staubsauger haben eine geringe Filterkraft. Sie verfügen nur über eine Staubkammer, in der Filterung und Staubauffangen gemeinsam erfolgen. Der aufgefangene Staub wird bei jedem Saugen aufgewirbelt, und möglicherweise gelangt etwas Staub durch das Filtersystem zurück in den Stoff.Das Design mit einer Staubkammer hat außerdem eine geringe Haltbarkeit des Filters zur Folge. Die Filterleistung verringert sich oder der Filter wird beschädigt, da sich Staub ansammelt und den Filter bedeckt. Smarock hat in dieser Hinsicht mit einem innovativen Design mit doppelter Staubkammer einen Durchbruch erzielt. Eine Kammer ist für die Filterung und die andere für das Staubauffangen vorgesehen, um eine Verstopfung des Filters effektiv zu vermeiden und eine bessere Luftfilterung zu erreichen.Smarock hat die Bürstenrolle, die aus einem Metallkörper und Silikonstreifen besteht, neu entwickelt. Im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffbürsten bürstet sie härter und schneller – bis zu 12.000 Rotationen pro Minute, wodurch tiefsitzender Schmutz leicht entfernt wird, ohne dass der Stoff beschädigt wird. Dank eines 500 Watt starken Motors und einer Saugleistung von 13 kPa wird Schmutz aufgesaugt, sobald er sich zur Stoffoberfläche bewegt.Um die Reinigung zeit- und energiesparender zu gestalten, wurden die Saugeingänge des S10 und S10 Pro auf 230 mm verlängert, sodass die Benutzer durch viermaliges Vor- und Zurückbewegen ein 180 cm breites Bett reinigen können.Darüber hinaus sind die Modelle S10 und S10 Pro von Smarock Multitasking-Reiniger. Sie eliminieren Staubmilben durch vier gleichzeitige Behandlungsmethoden, nämlich Klopfen mit der Bürstenrolle, Desinfizieren mithilfe von UV-Licht, Abwehren von Milben mittels Ultraschall und Entfeuchten durch Hitze.Als verbesserte Version ist der S10 Pro zusätzlich mit einem Staubmilbensensor ausgestattet, der Staubmilben in der Umgebung präzise berechnet und einen Hinweis auf Milben sowie den Reinigungsstatus auf dem Display anzeigt, um Benutzern zu helfen, auf intelligente Weise zu reinigen.VertriebsplanSmarock bietet ab dem 5. Januar auf den EU-Märkten den S10 als Sonderangebot für 85,99 Euro und den S10 Pro für 99,99 Euro an. Kaufinteressenten können sie über Geekbuying (https://promotion.geekbuying.com/promotion/smarock_anti_mite_vacuum_cleaner_sale), Geekbuying Poland (https://www.geekbuying.pl/promocje/smarock_mites_vacuum_cleaner_launch_event/?utm_source=bic&utm_medium=smarock), Geekmaxi (https://www.geekmaxi.com/promotion/smarock-mites-vacuum-cleaner-launch-event/) und Geekmall (https://www.geekmall.com/promozioni/smarock-mites-vacuum-cleaner-launch-event/?utm_source=bic&utm_medium=smarock) beziehen. Und diese Modelle werden schon bald auf dem US-Markt erhältlich sein.Informationen zu SmarockSmarock ist eine Marke der Suzhou Ruix Technology Co., Ltd. Ruix Technology wurde 2020 gegründet und ist ein Hightech-Unternehmen, das sich auf Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert hat, mit wissenschaftlich fundierten Innovationen und Technologie als Kern seiner Wettbewerbsfähigkeit. Weitere Informationen finden Sie auf smarocklife.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1976321/Smarock_Launches_2_Dual_Cup_Mite_Cleaners_S10___S10_Pro.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/smarock-bringt-zwei-milbensauger-mit-doppelfilterkammer-auf-den-markt--s10-und-s10-pro-301713669.htmlPressekontakt:Yang Zhang,zhangyang@geekbuy.comOriginal-Content von: Smarock Brand, übermittelt durch news aktuell