SL Green Realty Corporation Aktie: Das kann keiner glauben

Die SL Green Realty Corp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 32,79 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 45,39 USD, was einem Unterschied von +38,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird der Aktie daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,01 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +13,45 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die SL Green Realty Corp-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im letzten Jahr gab es 9 Analystenbewertungen für die Aktie, wovon 2 "Gut", 4 "Neutral" und 3 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie. Im Gegensatz dazu liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 35,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -21,42 Prozent entspricht. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und einer "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die SL Green Realty Corp-Aktie aktuell mit einem RSI von 34,96 als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 41 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".