SL Green Realty Corporation Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Analysteneinschätzungen für SL Green Realty Corp liegen aus den letzten zwölf Monaten vor. Von insgesamt 10 Einschätzungen waren 2 Gut, 5 Neutral und 3 Schlecht, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 35,9 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -23,44 Prozent fallen könnte.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der SL Green Realty Corp bei 31,09 USD liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst ging bei 46,89 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +50,82 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +32,72 Prozent, was ebenfalls als "Gut" klassifiziert wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger bezüglich SL Green Realty Corp zeigt sich positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer. Die allgemeine Einschätzung der Stimmung ist demnach als "Gut" zu bewerten.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei SL Green Realty Corp. Das Sentiment und der Buzz rund um das Unternehmen werden als "Neutral" eingestuft, da keine signifikanten Veränderungen in der Diskussion festgestellt wurden. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung für SL Green Realty Corp basierend auf den Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse und der Anlegerstimmung.