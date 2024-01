SL Green Realty Corporation Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf die SL Green Realty Corp wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 40,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und damit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,4, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator, um die Stimmung in Bezug auf eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur SL Green Realty Corp veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der SL Green Realty Corp-Aktie mit 32,54 USD berechnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 46,2 USD, was einem Unterschied von +41,98 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 39,38 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf die SL Green Realty Corp, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

