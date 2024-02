SL Green Realty Corporation Aktie: Kracht es jetzt richtig?

In den letzten vier Wochen gab es bei der SL Green Realty Corp eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb jedoch unverändert. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,63 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 46,83 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Analysten geben der SL Green Realty Corp ein "Neutral"-Rating, da es 2 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Bewertungen und 2 negative Einstufungen gibt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 36,63 USD, was eine negative Entwicklung des Aktienkurses um -20,95 Prozent bedeuten würde.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit überwiegend positiven Diskussionen an acht Tagen und überwiegend negativen Diskussionen an vier Tagen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.