SL Green Realty Corporation Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Weitere Suchergebnisse zu "SL Green Realty":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies kann Hinweise darauf geben, ob kurzfristig Kursrücksetzer oder Kursgewinne zu erwarten sind. Bei SL Green Realty Corp liegt der RSI7 aktuell bei 44,84 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 39,11 keine Anzeichen von Überkauftheit oder Überverkauftheit. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI und den 25-Tage-RSI.

Analysten bewerten die Aktie von SL Green Realty Corp auf langfristiger Basis als "Neutral". Von 18 Analysten wurden 2 positive, 5 neutrale und 3 negative Bewertungen abgegeben. Obwohl es keine Analystenupdates aus dem letzten Monat gibt, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 35,9 USD, was einer Erwartung von -12,4 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment rund um SL Green Realty Corp war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 14 Tagen eine positive Entwicklung, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen größtenteils positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz in Bezug auf SL Green Realty Corp. Dies deutet auf eine positive Veränderung der Stimmung hin und führt zu einer insgesamt positiven Bewertung für das Sentiment und den Buzz rund um das Unternehmen. Somit erhält SL Green Realty Corp in diesem Punkt die Einstufung "Gut".