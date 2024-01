SLM Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Aktie der Slm wird von Analysten langfristig als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,7 USD, was einer Erwartung von -9,88 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs 18,53 USD beträgt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Slm derzeit bei 15,03 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs bei 18,53 USD liegt und somit einen Abstand von +23,29 Prozent aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage schneidet die Aktie positiv ab, mit einer Differenz von +16,54 Prozent. Insgesamt wird die Slm-Aktie daher auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Slm veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Slm beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich erzielte die Slm-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,6 Prozent, was einer Outperformance von +0,82 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance ähnlicher Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche entspricht. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Slm um 8,99 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.