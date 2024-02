SLM Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit wurde jedoch vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Slm diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Slm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 32,47 Prozent. Während ähnliche Aktien der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 409303,79 Prozent gestiegen sind, verzeichnet Slm eine Underperformance von -409271,32 Prozent. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 151421,65 Prozent, wobei Slm 151389,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert abschloss. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte bei Slm eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dieser Wandel zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage der Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufweist. Die negative Auffälligkeiten führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. Gleichzeitig wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Slm daher eine Bewertung von "Schlecht" in diesem Bereich.

Die Analysteneinschätzung für Slm, basierend auf Empfehlungen der letzten 12 Monate, ergibt insgesamt eine "Gut"-Bewertung, da 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Einstufungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Slm aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Slm liegt bei 19,5 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich um -3,37 Prozent entwickeln wird, da der Kurs zuletzt bei 20,18 USD notierte. Daraus ergibt sich eine Bewertung von "Neutral". Insgesamt führt die Untersuchung der Analysten daher zu einer Gesamteinstufung von "Gut".