SLMPb Pref-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt positiv über das Unternehmen Slm gesprochen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividende liegt Slm mit einer Ausschüttung von 3,34% im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verbraucherfinanzierung (5,82%) niedriger. Die Differenz beträgt 2,48 Prozentpunkte, was zu einer aktuellen Einstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Slm-Aktie hat einen Wert von 9, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI-Wert von 24,82 überverkauft, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Slm.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") hat die Aktie von Slm im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,47% erzielt, was 7,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 9,97%, wobei Slm aktuell 12,45% unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.