SLMPb Pref Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Sentiment und der Buzz um die Aktie von Slm liegen in den letzten Monaten auf einem niedrigen Niveau. Die Diskussionsintensität im Netz ist gering, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Entwicklung, was das Gesamtbild der Aktie weiter verschlechtert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor liegt die Rendite der Slm-Aktie bei -2,47 Prozent, mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt. Innerhalb der Branche "Verbraucherfinanzierung" liegt die Rendite sogar bei 13,5 Prozent, was ebenfalls als schlecht bewertet wird.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Slm als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 11,71 insgesamt 78 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer guten Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Die Einschätzungen der Analysten für die Slm-Aktie zeigen gemischte Bewertungen. Langfristig wird der Titel von institutioneller Seite neutral bewertet. Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -8,19 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 16,7 USD, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.