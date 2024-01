SLMPb Pref Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs von Slm hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 19,6 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Verbraucherfinanzierung", die im Durchschnitt um 20,37 Prozent gestiegen sind, hat Slm eine Underperformance von -0,78 Prozent verzeichnet. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 11,06 Prozent, was bedeutet, dass Slm um 8,54 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um Slm zu bewerten und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das sentiment und Buzz. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Slm aktuell 3. Dies entspricht einer negativen Differenz von -2,3 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verbraucherfinanzierung". Daher hat Slm von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik erhalten.