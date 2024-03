SLMPb Pref Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die technische Analyse der Slm-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 20,65 USD lag, was einem Unterschied von +27,16 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 16,24 USD entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 19,5 USD liegt der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt (+5,9 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Slm-Aktie daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Slm-Aktie überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden insgesamt viele positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Slm-Aktie mit 32,47 Prozent deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 7,27 Prozent in der "Verbraucherfinanzierung"-Branche. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt jedoch, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten getrübt war und die Aktie weniger Beachtung erhielt. Daher wird die Slm-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse und der Branchenvergleich positive Signale für die Slm-Aktie zeigen, während das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien auf eine trübere Stimmung und geringere Beachtung hinweisen.